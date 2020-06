Wirecard, Lufthansa, Galeria-Kaufhof: Konzerne im Krisenstrudel

Denn sie nutzen die Insolvenzverfahren beziehungsweise "Sanierungsverfahren" mit staatlicher Beteiligung für drastische Umstrukturierungen, die Vernichtung Zig-Tausender Arbeitsplätze, Verschärfung der Ausbeutung und Abwälzung der Folgen auf zahlreiche kleine und mittlere Gläubiger, die bei der Bedienung ihrer Schulden nicht mehr zum Zug kommen werden.

Auf Empörung stößt, wie sich Manager, Besitzer, Vorstände von Konzernen bereichern. Allein der Besitzer von Amazon ist seit Januar 2020 bis heute um 35 Milliarden Euro reicher geworden.1 Heinz Herrman Thiele, Großaktionär der Lufthansa, ebenfalls Milliardär, hatte wesentlichen Einfluss auf das staatliche „Rettungspaket“. Dass die Lufthansa nun mit staatlicher Beteiligung vor der Insolvenz "gerettet" wird, hängt mit ihrer Bedeutung für die Machtpolitik des BRD-Imperialismus zusammen. Auch in anderen imperialistischen Ländern setzen die Regierungen alles daran, ihre großen nationalen Luftflotten in der weltweiten Vernichtungsschlacht zu stützen.

Bei Galeria-Kaufhof wollen die Konzernherren mindestens 6.000 Arbeitsplätze vernichten. Das sind alles Vorboten drohender Massenentlassungen! Die MLPD tritt konsequent für den Kampf um jeden Arbeitsplatz und gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen ein.

Wirecard, der 1999 gegründete Konzern für Zahlungsdienstleistungen, etwa für Kreditkarten, kontaktloses Bezahlen mit EC-Karten oder Überweisungen bei Online-Zahlungen, stieg 2018 zu den 30 im DAX gelisteten Konzernen in Deutschland auf. Wirecard expandierte weltweit durch Aufkauf von Banken oder Banklizensen wie in Nord- und Südamerika und zuletzt in China und arbeitet eng mit Handelskonzernen wie Aldi oder Ikea zusammen.

Am 25. Juni 2020 stellte Wirecard einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit. Die Aktien stürzten um fast 80 Prozent ab. Es ist die erste Insolvenz eines DAX-Konzerns. Der Vorstandvorsitzende Markus Braun der Wirecard AG musste eingestehen, dass die 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz nicht zu belegen waren; offensichtlich begleitet von einem weltumspannenden Betrugssystem. Er trat zurück, wurde wenig später festgenommen und am Folgetag gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro wieder auf freien Fuß gesetzt. Vorstandskollege Jan Marsalek wird per Haftbefehl gesucht. Er war zuständig für das operative Tages- und das dubiose Asiengeschäft mit Treuhandkonten, auf denen Milliarden liegen sollen. Er tauchte zunächst auf den Philippinen und dann in China unter.

Bundesregierung und EU-Kommission zeigen mit dem Finger auf die Bankaufsicht BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen) als zuständige Behörde. Wer erwartet hat, dass Regierungen und Aufsichtsbehörden gegen kriminelle Machenschaften ihrer größten Übermonopole konsequent vorgehen würden, sieht sich nach dem Fall VW ein weiteres Mal getäuscht. Da werden alle Augen zugedrückt und die Vertuschung des Betrugs wird noch gefördert. Die deutschen Gesetze ermöglichten es Wirecard, seine Kontrolleure selbst zu beauftragen! Auch das ist staatsmonopolistischer Kapitalismus live!

Dass gerade bei Wirecard so auffallend "weggesehen" wurde, hat seinen Grund in dessen Rolle an der Schnittstelle zwischen Handel und Bankwesen. Deshalb sollte auf Teufel komm raus der Aktienkurs nach oben manipuliert werden. Als alles herauskam, bezeichnete Bafin-Chef Felix Hufeld den Fall Wirecard als „Schande".

Im alleinherrschenden internationalen Finanzkapital sind Industrie-, Handels-, Agrarkonzerne und Banken verschmolzen. Diese Verschmelzung bringt Konzerne wie Wirecard hervor.