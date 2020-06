Gelsenkirchen

ZF-Belegschaften demonstrieren

Am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche demonstrierten mehrere Belegschaften des ZF-Konzerns gegen die geplante Arbeitsplatzvernichtung. Weltweit will ZF bis 2025 15.000 Stellen abbauen, davon die Hälfte in Deutschland.

Korrespondenz