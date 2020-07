ABZ Süd lädt Rebellen zur Freizeit ein

Liebe Rebellen, wir haben gelesen, dass ihr das Sommercamp 2020 aufgrund von Corona abgesagt habt. Das ist sehr verantwortungsvoll. Für eure Freizeiten von Rebell und Rotfüchsen laden wir Euch in wunderschöne Neckartal nach Stuttgart ein. Das ABZ liegt zentral in Untertürkheim direkt am Bahnhof. In der Nähe sind die Weinberge und der Neckar. Es gibt hier tolle Freizeitmöglichkeiten. Dazu machen wir Euch ein spezielles Angebot.

Wir bieten Euch von Juni - August 2020:

Übernachtung mit Frühstück, Lunchpaket und warmen Abendessen für 150 Euro/Person/Woche

Übernachtung mit Selbstversorgung für 80 Euro/Person/Woche

bitte eigenes Bettzeug mitbringen!! Bettzeug leihen 5 Euro/Woche

Dabei freuen wir uns sehr auf eure Mitarbeit bei der Verpflegung und es gibt einen Baueinsatz im ABZ, wie beim Sommercamp.

Freizeitmöglichkeiten im ABZ

Tischtennisplatte, Tischkicker, kleine Fussballtore

Wiese und Platz für Ballspiele, Bowl, Federball, …

Gesellschaftsspiele

Grillen mit Gas oder Schwenkgrill (Gebühr 10 Euro)

Musikinstrumente: Gitarre, Trommeln (Liederbücher selbst mitbringen)

Freizeitmöglichkeiten

Radtour am Neckar entlang mit eigenem Fahrrad

Wanderung in den Weinbergen, Wäldern, zum Siebenmühlental, Bärensee, Killesberg

Schiff- oder Flossfahrten auf dem Neckar (Neckar-Kapitän 0711 54 99 70 60)

Zoo in der Wilhelma (0711/5402-0) nur mit Anmeldung

Freibad Inselbad in Untertürkheim (0711 21657160)

Ausflug in die historische Altstadt von Esslingen mit Burg und Eis essen

Ausflug zum Max Eyth See mit Wiesen, Spielplatz, Kiosk (Bootsvermietung 0711 53 72 00)

Daimler Museum 0711/1730000, Naturkundemuseum (0711 / 8936-0)

Sonnenhof Erlebnis Bauernhof mit Cafe, ohne Anmeldung, Sonnenhof 1, Stuttgart

Alpaka Farm mit Wanderungen (0171 1232613) E-Mail: Anfrage@wuerttemberg-alpakas.de

Kinder + Jugendfarm Zuffenhausen: Spielen, Mitarbeiten, Füttern. Anmelden 0711 / 82 53 81

Öffentlicher Nahverkehr/ Fahrräder leihen

Tickets für den Nahverkehr Informationen bei VVS http://www.vvs.de

Stadtfahrräder leihen VVS http://www.vvs.de

Anreise mit dem Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr gut möglich. Es gibt kostenlose Parkplätze direkt am Haus. Unser Haus ist nicht behindertengerecht, es gibt keinen Aufzug.

Nichtraucherhaus. Kostenloses W-Lan.

Bitte meldet Euch direkt im Gästehaus abz Stuttgart an.

Anschrift: Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart

info@gaestehaus-abz-stuttgart.de, 0711 3360703