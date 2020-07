Corona: Wieso hört man wenig über die soziale Zusammensetzung der Infizierten?

Was die offizielle Statistik des Robert-Koch-Institut völlig verschweigt, ist die soziale Zusammensetzung der Infizierten.

Erst betraf es Spargelstecher, dann Arbeiter und Arbeiterinnen von verschiedenen Fleischbetrieben mit dem derzeitigen Höhepunkt von über 1500 Infizierten bei Tönnies, Beschäftigte in Verteilzentren von Amazon usw.

In Göttingen wurde ein Hochhaus unter Quarantäne gestellt, in dem 700 Menschen auf engstem Raum zusammenleben müssen. In Wohnungen von 17 bis 39 m² müssen Familien mit bis zu sechs Kindern zusammengepfercht leben - darunter viele Migranten. Bei Tönnies dauerte es Tage, bis der Betrieb geschlossen wurde.

In Göttingen wurde, nachdem zwei Bewohner positiv getestet wurden, sofort ohne Vorankündigung eine Absperrung mit Zäunen aufgebaut, die von Hunderten von Polizisten und Wachdiensten kontrolliert wurde. Von jetzt auf gleich durfte keiner mehr das Gelände verlassen, auch nicht zum Einkaufen oder für Medizin.

Corona wird zunehmend eine soziale Erkrankung! Unsere Forderungen sind weiter hochaktuell: Gesundheitsschutz JA! Politische Notstandsmaßnahmen NEIN! Gesundheitsschutz VOR Profitschutz!