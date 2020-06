Das profitable Gewinnspiel von Tönnies

Gütersloh hat es derzeit zu einer traurigen Berühmtheit geschafft. Zu verdanken haben die Gütersloher das dem Marktführer Tönnies mit dem größten Schlachtbetrieb Deutschlands, in dem sich 1.500 Arbeiter an Covid-19 infiziert haben. Schnell war klar, wer schuld sei an der zeitweise unkontrollierten regionalen Gesundheitskrise: Die Rumänen waren es! – so Ministerpräsident Armin Laschet, der damit jede Kritik an seiner monopoldiktierten Lockerungspolitik abwies. Allerdings kamen die rumänischen Arbeiter zu einem Zeitpunkt, als in ihrer Heimat das Corona-Virus marginal verbreitet war, während Deutschland als Risikoland galt.

Die Kunden mit ihrem Faible für Billigfleisch sind schuld! – so Ministerin Julia Klöckner. Doch wenn die geldgierigen Kunden den armen Clemens Tönnies derart schamlos ausnutzen, wie kommt das Fleischmonopol dann 2019 auf einen Rekordumsatz von 7,3 Milliarden Euro, ein Plus von 9,8 Prozent zum Vorjahr?

Ganz klar: Monopolist Tönnies trägt die Verantwortung für den Gütersloher Hotspot. Und: Tönnies ist kein schwarzes Schaf, sondern eine Ausgeburt krisenhafter kapitalistischer Wirtschaftspolitik und Rechtsentwicklung. Was für Zustände müssen in Tönnies‘ Fabriken herrschen, wenn ein rumänischer Arbeiter sagt: Er sei schon viel rumgekommen, aber nach Deutschland ginge er nie wieder, denn solche Zustände habe er noch nie erlebt.