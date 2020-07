Pfefferspray - fünfmal geschossen, aber keine Anklage!

Die französische Regierung unter Premierminister Édouard Philippe ist komplett zurückgetreten. Philippe habe bei Präsident Emmanuel Macron den Rücktritt eingereicht, dieser habe ihn angenommen. In den kommenden Stunden soll ein neuer Premier ernannt werden. Nach Informationen von Le Monde wird es nicht der 49-jährige Philippe sein. Ministerpräsident Emmanuel Macron will "eine neue Mannschaft" für eine "Neuausrichtung" seiner Politik; er will angeblich einige soziale Zugeständnisse machen. Hintergrund ist die schwere Schlapp, die Macrons Politik bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag einstecken musste.