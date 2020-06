Am vergangenen Donnerstag legte die A-Schicht im Fiat-Chryslerwerk Jefferson North Assembly Plant (JNAP) die Arbeit nieder, nachdem sie erfahren hatte, dass drei Kollegen an Corona erkrankt sind. Ihr Forderungen sind, dass die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen einschließlich ausreichendem Abstand und regelmäßiger Reinigung gewährleistet sein müssen. Tatsächlich setzt sich die Geschäftsleitung wissentlich darüber hinweg. Die B- und C-Schichten schlossen sich trotz Druck der Geschäftsleitung dem Streik an, der so bis mindestens Freitagvormittag fortgesetzt wurde. Auch im Fiat-Chryslerwerk Sterling Heights Assembly Plant (SHAP), ebenfalls bei Detroit, wurde Samstagnachmittag die Arbeit niedergelegt, nachdem bekannt wurde, dass ein Kollege an Corona erkrankt ist.