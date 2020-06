Frauen gründen Komitee zum Kampf gegen den Hunger

Der afghanische Frauenverband RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) berichtet: „... Genossen in Afghanistan sagen, dass täglich Tausende von Bettlern und Arbeitslosen in die Städte strömen und ihre schmerzhaften Gesichter das menschliche Herz verletzen. Die Polizei hindert sie daran, sich in der Stadt aufzuhalten, aber sie sagen, wir hätten zwei Möglichkeiten: Entweder verhungern wir zu Hause, oder wir kommen hierher, um ein Stück Brot zu finden, und sterben vielleicht am Coronavirus. …. Viele haben in dieser unerträglichen Situation Selbstmord begangen, weil sie den Lebensunterhalt für ihre Kinder nicht mehr verdienen konnten. Bei dem jüngsten Vorfall gingen viele junge Männer auf der Suche nach Arbeit und Geld in den Iran, aber die iranische Grenzpolizei verhaftete sie und zwang sie nach vielen Stunden Folter und Demütigung, einen schnell fließenden Fluss ohne jegliche Mittel zu überqueren, was für die meisten von ihnen den Tod bedeutete.“

Inzwischen wurde ein Komitee gegründet, um den Bedürftigsten in Kabul und anderen Städten zu helfen. Die Initiative dafür hat Frau Belqis Roshan ergriffen, eine Abgeordnete, die die Rechte und Interessen des afghanischen Volkes im Parlament vertritt. RAWA unterstützt diese Komitee und ruft zur Unterstützung und Spenden auf. Es gibt die Möglichkeit der Kontaktaufnahme: Komak committee: Telefon: 0093 797474473 / Facebook: fb.com/AfKomak