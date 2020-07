„Für Ausbildungsplätze & unbefristete Übernahme müssen wir kämpfen!“

Laut der Zeitung Die ZEIT ist der Arbeitsmarkt für junge Menschen in Deutschland eine „Insel der Glückseligen“ Auf dieser „Insel“ waren 2019 2,1 Millionen Jugendliche ohne Berufsabschluss, so viele wie noch nie! Über 50 Prozent der unter 25-Jährigen hat keinen festen Arbeitsplatz. 300.000 Jugendliche verbrachten 2019 in einer „Warteschleife“.

Bereits 2018 hat eine neue Weltwirtschafts- und Finanzkrise begonnen. Als erstes wurden Leiharbeiter und Befristete entlassen. Durch das Zusammentreffen mit der Corona-Krise wurde die Weltwirtschaftskrise schlagartig verschärft. Deutschland war bisher schon keine Insel der Glückseligen. Jetzt stehen uns harte Angriffe bevor. 62 Prozent der Betriebe in den Branchen der IGBCE wissen noch nicht, ob sie übernehmen. Geplanter Stellenabbau soll durch Kürzung der Ausbildungsplätze und Nichtübernahme billig und vor allem kampflos passieren. Das ist der erste Schritt massiver Arbeitsplatzvernichtung. Nicht mit uns!

Wir fordern:

Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Unbefristete Übernahme entsprechend der Ausbildung!

Unbefristete Übernahme der Leiharbeiter!

10 Prozent Ausbildungsquote in den Großbetrieben!

Azubis sind keine billigen Arbeitskräfte – Kampf um qualitativ gute Ausbildung!

