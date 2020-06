Gedenk- und Protesttag in Foca

Viele Frauen, die daran teilnahmen, lebten einmal in Foca.

1992 wurden ihre Männer, Brüder, Söhne ermordet und sie selbst in Lager eingesperrt und vergewaltigt. 1992 wurden in Foca 3.840 Männer ermordet und viele in den Fluss Drina geworfen, auch Frauen, die in den drei Lagern vergewaltigt und danach ermordet worden sind.

1992 lebten in Foca 43.000 Menschen, davon 52% Bosnier, 45% Serben. 22.300 Bosnier wurden vertrieben oder umgebracht. Nur noch fünf bosnische Familien leben heute in Foca.

Zwei Frauen aus Bochum hatten die Ehre, letztes Jahr bei der Gedenkfeier dabei zu sein, die uns sehr berührt hat. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine weiße Rose, die nach der bewegenden Gedenkfeier mit Reden, Liedern und Gedichten zum Gedenken an die Opfer in die Drina geworfen werden.

Wir haben erst dort richtig begriffen, wie gespalten das Land immer noch ist, und bewusst gehalten wird - zwischen Bosniern und Serben. Umso bedeutender ist es, dass u.a. die“ Frauen in Schwarz“ aus Belgrad/Serbien an dieser Gedenkfeier teilgenommen haben, und seit Beginn des Krieges 1992 in Ex-Jugoslawien ihre Solidarität mit den bosnischen Frauen erklärt haben.