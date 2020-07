Gemeinsames Vorgehen gegen die kurdische Bevölkerung

Die Ereignisse der letzten zwei Wochen zeigen das Wiederaufleben der langfristigen Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Regimen des Iran, der Türkei und des Irak gegen die Bevölkerung Kurdistans. Diesmal steht die türkische Regierung im Zentrum dieser Verschwörung und leitet diese Koordination.





Während die türkische Armee im irakischen Kurdistan weiter voranschreitet, konzentriert die Islamische Republik ihre Streitkräfte auf die Grenze und beschießt gleichzeitig mit der Operation der türkischen Armee die Grenzgebiete unter dem Vorwand der Anwesenheit von Peschmerga-Streitkräften. Indem die irakische Regierung über die Aggression des türkischen Militärs und die Operation der Islamischen Republik schweigt, hat sie den Weg für diese Politik offen gehalten. Türkische Militärflugzeuge bombardieren pausenlos große Gebiete des irakischen Kurdistan. Infolge dieser Angriffe wurden mindestens fünf Einheimische getötet und viele weitere verletzt.

Die Wälder der Region brennen und viele Häuser wurden zerstört. Türkische Truppen sind weitere zehn Kilometer tief in das irakische Kurdistan vorgedrungen und haben ihre bisherigen Positionen erweitert. Zu den Angriffen der türkischen Armee gehörten Gebiete rund um die Städte Zakho und Dehuk sowie das Flüchtlingslager Makhmur im Süden von Erbil und der Berg Sinjar im Westen von Mosul. Die türkische Armee hat auf ihrem Vormarsch Dutzende neuer Stützpunkte errichtet.

Das Schweigen der US-Regierung über das Raketenfeuer der Islamischen Republik auf das irakische Kurdistan und den Vormarsch der türkischen Armee im irakischen Kurdistan spiegeln die Tatsache wider, dass die US-Regierung die Fortsetzung dieser Politik der Regionalregierungen im Einklang mit den langfristigen US-Interessen betrachtet. In der Zwischenzeit steht die kurdische Lokalregierung mit der Bekanntgabe einer formellen Position praktisch am Rande dieser Ereignisse.

Verschwörungen dieser Größenordnung zu vereiteln, liegt jedoch nur in den Händen der Massen, die entschlossen sind, für Freiheit und Selbstbestimmungsrecht einzutreten. Hand in Hand mit echten Verbündeten, die im Iran, im Irak und in der Türkei unterdrückt und ausgebeutet werden. Mit ihrer Revolution werden sie die Grundlagen korrupter diktatorischer Regime entwurzeln und die Welt der freien und gleichberechtigten Menschen mit ihren eigenen Händen aufbauen.