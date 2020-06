Grußwort der UPML/ Frankreich zur Enthüllung

Bonjour chers camarades et Amis – je vous apporte les salutations chaleureuses de mes camarades de France. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir assister à l'inauguration du seul monument de Lénine en Allemagne de l'Ouest et de célébrer le 38e anniversaire de la fondation du MLPD. Toutes nos félicitations !

Liebe Festgemeinde - ich grüße euch herzlich von meinen Genossen aus Frankreich. Es ist uns eine große Ehre, an der Einweihung des einzigen Lenin-Denkmals in Westdeutschland teilnehmen, und den 38. Jahrestag der Gründung der MLPD feiern zu können. Herzlichen Glückwunsch ! Eure Initiative für das Lenin-Denkmal warf bei uns die Frage auf: Welche sichtbaren Spuren von Lenin gibt es in Frankreich?

Im roten Gürtel um Paris, wo die KPF Jahrzehnte lang ihre Hochburgen hatte, tragen viele Straßen und Gebäude noch immer den Namen Lenin. Wir können im Gespräch hören: "Wo wohnst du? 'Lenin' oder 'Allende'?" Aber mit dem Niedergang der entarteten KPF ist einiges aus dem Stadtbild verschwunden.

In der Stadt Montpellier am Mittelmeer befindet sich die einzige Lenin-Statue Frankreichs, eine drei Meter hoher Bronzeskulptur. Lenin befindet sich Schulter an Schulter mit Mao Zedong, aber auch Churchill, De Gaulle, Gandhi usw. Der Initiator und ehemalige Bürgermeister dort, eine eher schillernde und gern provozierende Persönlichkeit, verteidigte seine Hommage an berühmte Männer des 20. Jahrhunderts gegen den Aufschrei des Antikommunismus.

Wenn wir Lenin und seine Arbeit ehren, dann deshalb, weil sie für unsere Kämpfe heute und morgen wertvoll sind. Lenin als Pionier des wahren Sozialismus, für die Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Ausbeutung Unterdrückung, als Baumeister des ersten Arbeiterstaates.

Gegenwärtig brechen in Frankreich nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkung wieder viele Kämpfe aus - selbstlos, mutig, fantasievoll - gegen Polizeigewalt, für eine bessere Gesundheitsversorgung, gegen Massenentlassungen, für Frauenrechte usw. Angesichts der vielen Krisen des kapitalistischen Systems wächst die Suche nach einer sozialen Alternative zum Kapitalismus.

Die Vision der gesellschaftlichen Alternative des revolutionären Sozialismus wird aber auch in Frankreich durch die Wirkung des Antikommunismus verschleiert. Er nährt bei uns vor allem auch die Anbetung der Spontaneität, eine unserer Spezialitäten. Wir Kommunisten wollen aber nicht nur den Feind bekämpfen - wir wollen ihn besiegen. Denn die vorherrschenden Lebensverhältnisse werden immer unerträglicher und lebensgefährlicher.

Lenin kämpfte sein ganzes Leben lang darum, das wertvollste revolutionäre Werkzeug zu entwickeln - "das bewusste Element": eine ernsthafte proletarische Partei mit einem soliden theoretischen Fundament für ihre politische Arbeit. Der Aufbau starker Parteien in jedem Land muss im Mittelpunkt der Bemühungen jedes Revolutionärs stehen, wie Ihr es in Deutschland verwirklicht. Wie wir es in Frankreich anstreben! Viel Erfolg für uns alle in diesem Sinne. Es lebe der Leninismus! Es lebe die internationale Solidarität!