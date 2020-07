Antifaschismus

Frauenverband Courage: Interview mit Lehrerin Eva Wanneck

"Zuerst will ich sagen, dass ich über 45 Jahre antifaschistisch aktiv bin – in meiner Jugendzeit besonders gegen die Hetzparolen der NPD", so leitet die Lehrerin Eva Wanneck ein aktuelles Interview mit ihr ein.

