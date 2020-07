"Neulich in Horst" - Stadtmagazin dokumentiert Lenin-Festakt

Gerade ist die Sommer-Ausgabe für Juli und August erschienen, die unter anderem das Thema "Ferien in der eigenen Stadt" behandelt.

Für diese Ferien in Gelsenkirchen mit Zeit zum Lesen und Lenin in Horst besuchen bietet das Magazin ab Seite 32 einen Leckerbissen: Eine Bilderstrecke mit tollen Fotos, die unter der Überschrift "Neulich in Horst" den Festakt dokumentiert, bei dem die MLPD am 20. Juni in Gelsenkirchen-Horst eine Statue des russischen Revolutionärs Wladimir Iljitsch Lenin enthüllte.

"Großer Bahnhof für einen alten Herrn – Mit der Enthüllung ihrer Lenin-Statue ist der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands gelungen, was noch keiner geschafft hat: Die Welt blickte gebannt auf Gelsenkirchen-Horst" - eine treffende Bildunterschrift.

"Allein drei russische Fernsehteams (laut Pressemeldung) waren aus aller Welt angereist, um dem Spektakel beizuwohnen" - sichtlich beeindruckt von der internationalen Medienresonanz.

"Reih' Dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil auch Du ein Arbeiter bist! Drum links zwo drei ..." - heißt es unter dem Foto, das einige der schön gestalteten Transparente zur Begrüßung von Lenin dokumentiert.

"Rote Fahnen wehten über der Parteizentrale der MLPD, der ehemaligen Horster Sparkasse". Und schließlich fangen vier Fotos die Dramaturgie ein: beginnend mit dem rot verhüllten Lenin bis zum begeisterten Applaus: "Als Stefan Engel und Gabi Fechtner (MLPD) die versilberte Lenin-Statue enthüllten, erklangen Jubel und Gesänge aus circa 800 Kehlen".

Gut gebrüllt, Isso!

Hier steht das Magazin zur Verfügung.