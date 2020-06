Polizeigewalt in Deutschland undenkbar, weil der Frauenanteil in der Polizei wächst?

Am gleichen Tag hörte ich von einem brutalen Polizeieinsatz in Herne gegen eine Courage-Frau und ihren Bruder. Weil sie ihrem Bruder gegen die Bedrohung durch die Polizei zu Hilfe eilte, wurde sie brutal zu Boden geworfen, martialisch bedroht, angebrüllt und mit Pfefferspray verletzt. Mitgenommen zur Wache musste sie sich dort nackt ausziehen!

Keine steht allein! Die Courage-Gruppe Herne stärkt B. super den Rücken, hat den Vorfall gleich mit einem Leserbrief bekanntgemacht und unterstützt B. bei der Anzeige gegen die beteiligten Polizeikräfte. Auch wenn das Ausmaß von Rassismus und Polizeigewalt in den USA weit größer ist, darf man das Problem in Deutschland nicht verharmlosen. Um seine These von der „Undenkbarkeit von Polizeigewalt in Deutschland“ zu begründen, greift Christian Pfeiffer zu bizarren Argumenten. ...

Nur die Erziehung?

Weiter behauptet Pfeiffer, der „wichtigste Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist die Erziehung der Kinder mit Gewalt.“ Aus einer Erziehung „nach dem Motto ‚Viele Hiebe, wenig Liebe’“ entstünden automatisch „Rassismus und die Begeisterung für die Todesstrafe. In Deutschland hat dagegen … unsere Gesellschaft nichts so sehr verändert, wie der ausgeprägte Wandel der Erziehung in Richtung von mehr Liebe und weniger Hiebe. Das hat bei den jungen Menschen Rassismus und Rechtsextremismus reduziert.“

Ohne Frage sind das Elternhaus und die Erziehung wichtig für die Entwicklung des Charakters von Kindern. Aber eben nicht allein, einen großen Anteil hat die Gesellschaft und das Klima, in dem Kinder groß werden. Mit seiner Logik macht Herr Pfeiffer letztlich auch die Mütter des Mörders von George Floyd und die der faschistischen Attentäter von Hanau, Halle, Kassel und des NSU mitverantwortlich für deren Taten! ...“

Hier kann man den ganzen Artikel auf der Website von Courage lesen!