Solidaritätsaktion für die Flüchtlinge auf der "Ocean Viking"

Seit einer Woche sitzt das Schiff vor Sizilien fest und kein Hafen will die Flüchtlinge, darunter 25 Minderjährige, aufnehmen. Sechs von ihnen haben einen Suizidversuch gemacht. Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität und Solidarität International fordern die Bundesregierung im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf, dafür zu sorgen, dass die Ocean Viking in einen Hafen einlaufen kann und die 180 Flüchtlinge umgehend medizinisch versorgt und gut untergebracht werden.

Es gibt keine Menschen erster und zweiter Klasse!

Wer sich im Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Recklinghausen engagieren will, kann sich gerne per E-Mail an sie wenden: Beisenkamp@t-online.de

Hier die Presseerklärung des Freundeskreises zur Solidarität mit den Flüchtlingen auf der Ocean Viking

Anmerkung der Redaktion: Am heutigen Sonntag melden verschiedene Medien, darunter tagesschau.de, dass Italien offenbar am Montag die 180 Flüchtlinge auf das Quarantäne-Schiff Moby Zaza bringen will. Die Forderungen bleiben bestehen! Sofortige medizinische Versorgung und gute Unterbringung der Flüchtlinge!