Am morgigen Sonntag, dem 5. Juli 2020, strahlt Arte um 20.15 Uhr den berühmten Film "Spartacus" über den Anführer der Sklavenrebellion im antiken Rom aus, in voller Länge. Der Film ist auch ein Statement gegen den Antikommunismus in der McCarthy-Ära der USA. Viele Schauspieler, die damals verfolgt wurden, spielen in dem Film mit.