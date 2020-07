„Von Lenin lernen: Was bedeutet das heute?“

Revolutionäre Grüße an das Zentralkomitee der MLPD zur Einweihung der Statue des großen Lenin vor ihrem Hauptquartier in Gelsenkirchen. Genossen der MLPD, es ist ein guter Versuch in einer Zeit, in der die Imperialisten und ihre Lakaien die Angriffe auf die großen Beiträge Lenins intensiviert haben. Sie versuchen, ihn zu verunglimpfen, wie sie es immer in jeder schweren Krise des kapitalistischen imperialistischen Systems tun.

Gegenwärtig, wenn die menschliche Gesellschaft nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ein kritisches Stadium erreicht hat, wenn entweder das kapitalistische - imperialistische System sie in eine ökologische Katastrophe und ihre eigene Auslöschung führen wird, oder die werktätigen und unterdrückten Massen und die revolutionäre Intelligenz zusammenkommen. Wenn sie die öffentliche Meinung schaffen und das kapitalistische System stürzen und in eine neue sozialistische Zukunft marschieren, in der der Mensch als Teil der Natur freundlich mit ihr koexistieren und neue Blüten der Demokratie und ein alternatives Entwicklungsparadigma hervorbringen wird. Während die Bewegung der Schwarzen gegen Rassismus, die von verschiedenen revolutionären Klassen und Bereichen unterstützt und von kämpferischen Solidaritätsbewegungen auf der ganzen Welt getragen wird, das kapitalistische System auf sozio-kulturell-politischer Ebene herausfordert, verstärken die Kräfte der Reaktion die Angriffe auf revolutionäre Lehrer weiter. Insbesondere auf Lenin, dessen revolutionäre Gedanken nicht nur die imperialistische Kette durchbrachen, die zur Entstehung der Sowjetunion führte, sondern den sozialistischen Wandel als einzige Alternative zum Kapitalismus einleiteten. Wir gratulieren den Genossen der MLPD noch einmal zu dieser Initiative, von der wir in der CPI(ML) Roter Stern hoffen, dass sie die neue Generation dazu inspirieren wird, den Weg der Revolution einzuschlagen!

