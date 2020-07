Antikommunismus

Karl Marx ein "Antisemit"? Von wegen!

In "Facebook"- und "Twitter"-Kommentaren, aber auch in antikommunistisch motivierten Versuchen, die MLPD aus fortschrittlichen Bewegungen auszugrenzen, ist die Rede von einem angeblich „linken Antisemitismus“ - also linker Judenfeindlichkeit.

Von Anna Bartholomé