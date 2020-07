Kundgebung am Jahrestag des Mordanschlags auf Seda

Nur einige Meter vom Kundgebungsort entfernt hatte auf den Tag genau vor einem Jahr Faruk P. versucht, die Gelsenkirchenerin „Seda“ – Mutter zweier Kinder – mit über 20 Messerstichen zu töten. Zuvor hatte er sie drei Jahre lang gestalkt und ihr gedroht, sie zu töten. Lebendig brachte die Kundgebung zum Ausdruck, dass die breite Solidaritätsbewegung mit „Seda“ ungebrochen ist. Glücklich waren an diesem Jahrestag alle, dass Seda überlebte und es ihr besser geht, sie wieder lachen kann. Ungebrochen ist aber auch die Wut und Empörung, dass sie und die Morddrohung ihr gegenüber nicht ernst genug genommen wurde, und dass von der Polizei nicht alles getan wurde, um die Tat zu verhindern ...

Doch was „Seda“ erlebten musste, ist leider kein Einzelfall. Gewalt an Frauen ist für viele alltägliche Realität. ... Die Kundgebungsteilnehmer forderten, dass geltende Gesetze wie die Istanbul Konvention, die den Schutz von Frauen vor Gewalt stärken – auch explizit vor Stalking – endlich umgesetzt werden. Die Beiträge am offenen Mikrofon spannten den Bogen über Gelsenkirchen und Deutschland hinaus. Weltweit nimmt die Gewalt an Frauen zu. Im April wurden in Mexiko so viele Frauen ermordet, wie in keinem anderen Monat seit fünf Jahren. Weltweit wächst aber auch eine Bewegung unter der Losung „Ni una mas – keine einzige mehr!“

Die nächsten Treffen des Frauenverbands Courage in Gelsenkirchen sind: Am 2. Juli in Horst, um 18 Uhr, im „Emscherhusar“, Harthorststr. 29, und am 21. Juli, um 18.30 Uhr, in Mitte, im Treff International, Hauptstraße 40. Alle Frauen, die Courage kennenlernen, gegen Gewalt gegen Frauen aktiv werden wollen, oder Hilfe und Unterstützung brauchen, sind herzlich eingeladen. Der Frauenverband ist außerdem unter courage-ge-west@gmx.de zu erreichen.