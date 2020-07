Bicolano-Künstler kämpfen gemeinsam gegen die Müllverbrennung

Die faschistische Gruppierung "Der Dritte Weg" hat in Siegen mitten in einem Wohngebiet, in dem viele Migranten wohnen, provokativ ein Büro eröffnet. Auf der Internetseite der Partei heißt es in eindeutig faschistischer Sprache, es sei dies eine "Begegnungsstätte für Deutsche, die es auch noch sein wollen" und ein "Gegenpol zum faulen und kranken BRD-Zeitgeist." Am Freitag, dem 10. Juli 2020, versammelten sich rund 1.000 Teilnehmer des Aktionsbündnisses "Siegen gegen Rechts" und zogen in einer Protestdemonstration durch die Stadt.