Corona-Test ist die erste positive Präsentation des Präsidenten Bolsonaro

Seit Sonntag war Bolsonaro mit Symptomen und mit Fieber. Vorher war auch schon der Großvater von Bolsonaros Ehefrau positiv getestet worden, sowie Dutzende Mitarbeiter des direkten oder indirekten Umfeldes des Präsidentenpalastes oder des Regierungskabinetts. Gestern wurde seine Lunge geröntgt, zeigte aber keinen Lungenbefall. Er wurde im Militärkrankenhaus der Hauptstadt behandelt.

Auf die Frage von Reportern, wie es ihm geht, sagte er: „Mir geht es gut. Mein Name ist Messias, aber Wunder kann ich auch nicht vollbringen … ich habe seit gestern Chloroquin genommen“. Die meisten Brasilianer, die Covid-19 hätten, so Bolsonaro, würden es kaum merken und hätten nur leichte Symptome, wie er: „Ich fühle mich nur etwas unwohl, das Leben geht weiter, Brasilien produziert weiter … wir bringen die Wirtschaft nach vorne“. Bolsonaro tritt trotz eigener Infektion immer noch unverantwortlich offen für eine „Flexibilisierung“ der Isolierung ein und spielt damit weiter mit dem Leben von Tausenden Arbeiterinnen und Arbeitern.

Er muss nun das Isolationsprotokoll befolgen, das vorsieht, dass er seit dem Auftreten der Symptome mindestens 14 Tage lang keine Kontaktaufnahme mit anderen Personen durchführt. Im Interview mit Journalisten am Dienstagmorgen kritisierte er erneut die von Bundesstaaten und Gemeinden verabschiedeten Quarantänen. Am Montag meldete Brasilien 1.623.055 bestätigte Fälle und 65.487 Todesfälle. Wie schlecht muss es Bolsonaro eigentlich selber noch gehen...

Als das neue Coronavirus laut Gesundheitsministerium im März offiziell in Brasilien eintraf, warnte Bolsonaro bereits vor einer "Hysterie" hinsichtlich der Schwere der Infektion. „Ich bin kein Arzt. Was ich bisher gehört habe, ist, dass anderen Grippen mehr als diese getötet hat“, sagte er am 11. März, als es im Land 52 bestätigte Fälle von Covid-19 gab.

Mitte März begannen die ersten Gerüchte über eine mögliche Infektion des Präsidenten selbst nach einer Reise in die Vereinigten Staaten, als bei seiner Rückkehr mehrere Mitglieder durch Prüfungen bestätigten, dass sie an der Krankheit litten. Bei dieser Gelegenheit weigerte sich Bolsonaro wiederholt, die Ergebnisse seiner Prüfungen zu veröffentlichen. Nach einer Klage der Zeitung O Estado de S. Paulo beim Obersten Bundesgericht zeigte er jedoch eine Kopie des Berichts mit negativem Ergebnis. Die Prüfungen wurden jedoch aus Datenschutzgründen nicht benannt, sagte er. Diesen Dienstag zeigte CNN Brasil mit seinem Namen das aktuelle, positive Ergebnis.

Mehrmals minimierte er nicht nur die Größe der Pandemie im Land, sondern auch die Auswirkungen des Virus auf den Körper. "Nach dem Messerattentat … wird es keine kleine Grippe sein, die mich stürzt, okay?", Sagte er am 20. März, als das Land 904 Fälle und elf Todesfälle registrierte. Vier Tage später, als die Zahl der Todesfälle 46 Opfer betrug und es 2201 bestätigte Fälle gab, sagte er: „In meinem speziellen Fall würde ich mir angesichts meiner Vorgeschichte als Athlet keine Sorgen machen müssen, wenn ich mit dem Virus infiziert wäre. Eine kleine Erkältung oder Grippe berührt mich nicht.“

Als Brasilien am 9. Mai die 10.000 Todesopfer durch die Krankheit überschritt, wurde Bolsonaro am Paranoá-See am Ufer des Palácio da Alvorada in Brasilia beim Jetski gesehen. Zu dieser Zeit näherte er sich sogar einer Reihe von Anhängern, die ihn nach der Pandemie befragten. Er antwortete, dass es sich um eine "Neurose" handele und dass "70 Prozent [der Brasilianer] das Coronavirus bekommen werden".

Zuletzt hatte er die Maskenpflicht, die im Parlament im Juni beschlossen wurde (für Handel, Kirchen und in Schulen) per Präsidenten-Veto gestoppt. So unverantwortlich kann nur ein ausgemachter Faschist handeln!