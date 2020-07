Lenin stellte die Schrift „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ am 10. November 1918, also mitten in der Novemberrevolution in Deutschland, fertig. Darin überführt Lenins Kautsky, führender Vertreter der SPD und Vertreter der II. Internationale, des Verrats am Marxismus.

Kautsky hatte sich selbst mit einer in Wien herausgegeben Schrift „Die proletarische Revolution“ nicht nur als Renegat („Abtrünniger, der seine früheren politischen Ansichten leugnet und bekämpft“) geoutet, sondern vor allem versucht, den Aufbau der Sowjetunion als ersten sozialistischen Staat damit zu sabotieren. Mit seiner Schrift widerlegt Lenin nicht nur Kautskys zentrale Aussagen zur Rolle des Staates, sondern entwickelt den Charakter und die Aufgaben der Diktatur des Proletariats für die Sowjetunion. „Die bürgerliche Demokratie (…) bleibt stets beschränkt, heuchlerisch, verlogen und falsch, ist stets eine Demokratie für die Reichen und Betrug für die Armen.



Die proletarische Demokratie hält die Ausbeuter, die Bourgeoisie, nieder – darum heuchelt sie nicht, verspricht ihnen nicht Freiheit und Demokratie, – den Werktätigen aber gibt sie die wahre Demokratie.“ Daher ist die Diktatur des Proletariats „ein Staat von anderem Typus, als proletarischer Staat, als eine Maschine zur Niederhaltung der Bourgeoisie durch das Proletariat. Die Niederhaltung ist notwendig, weil die Bourgeoisie ihrer Enteignung stets erbitterten Widerstand entgegensetzten wird.“¹



Lenin stellt bei allen Thesen Kautskys die Klassenfrage. So wird die „Vaterlandsverteidigung“, die die Rechtfertigung der SPD für die Unterstützung des deutschen imperialistischen Krieges war, auch als Klassenverrat und Liebedienerei vor der Bourgeoisie qualifiziert. Mit dieser Schrift belegt Lenin allseitig den Verrat der SPD-Führung an den Revolutionären der Welt, den deutschen Arbeitern schon vor 1918 und besonders der russischen Revolution!

Das Buch kann hier bei People to People gekauft werden!