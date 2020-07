Protest und Solidarität mit Grup Yorum

In der jüngsten Vergangenheit waren Mitglieder von Grup Yorum an den Folgen ihres Hungerstreiks gestorben; gegenwärtig befinden sich die beiden Rechtsanwälte Ebru Timtik und Aytac Ünsal im Todesfasten. Wir protestierten in einer kurzen Rede in Deutsch auch gegen das Vorgehen des deutschen Staatsapparats gegen 10 Revolutionäre, die in München vor Gericht gestellt sind. Und wir verurteilten den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den die Türkei in kurdischen Gebieten in Irak und Syrien führt.