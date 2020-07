Der Sog der Kirchenaustritte wird anhalten. Das ist nicht mit dem einen oder anderen massenwirksamen Auftreten auf einem Marktplatz zu lösen. Herr Pottbäcker und Herr Montanus sind ja auch im Vergleich zu manchen Kirchenvertretern sehr der Basis verbundenee und engagierte Menschen. Daran kann es also nicht liegen!

Der tiefere Grund liegt darin, dass immer mehr Menschen erkennen: "Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun – uns aus dem Elend zu erlösen müssen wir schon selber tun!" Das sind Zeilen aus dem berühmtesten Lied der internationalen Arbeiterbewegung, der Internationalen. Diese grundsätzliche Lebenseinstellung tritt immer mehr in den Vordergrund. Und das ist gut so. Und deshalb freuen sich auch so viele Gelsenkirchener über den Lenin !