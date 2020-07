Familien mit Grundsicherung müssen auf 4,7 Milliarden Euro verzichten

Am vergangenen Mittwoch demonstrierten über 250 Bauarbeiter von verschiednen Baustellen in Melbourne vor einer Baustelle in Hawthorn East. Sie protestierten damit gegen einen Angriff auf zwei Gewerkschaftsvertreter am Vortag. Die beiden wurden bei einer angekündigten Inspektion der Baustelle vor Betreten der Anlage von Unbekannten angegriffen. Einer der beiden Gewerkschafter wurde mit einer Holzlatte bewusstlos geschlagen.