Freunde der IAC gegen Schließung von Daimler-Werk

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Smart Hambach, liebe Daimler-Kolleginnen und -Kollegen aller Werke,

wir, aktive Daimler-Beschäftigte am Standort Sindelfingen und Ehemalige (Betriebsrentner), haben wie Ihr aus der Presse über die Pläne des Daimler-Vorstandes erfahren, das Werk Hambach zu verkaufen. Damit wäre die Existenz Eurer Arbeitsplätze und die vieler anderer gefährdet. Wir übermitteln Euch unsere Solidarität und werden alles Mögliche tun, damit Ihr in Eurem Kampf nicht alleine bleibt. Wir appellieren an unsere Daimler-Kolleginnen und -Kollegen in allen Werken: Lasst unsere SMART-Kolleginnen und -Kollegen nicht alleine.

Jedem muss klar sein: der Vorstand will die Lasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die seit 2018 ausgebrochen ist und jetzt durch die Corona-Pandemie massiv verschärft wird, sowie von Strukturkrisen, auf die Belegschaften gnadenlos abwälzen. Källenius spricht bereits von „schmerzhaften Anpassungen“ und meint damit „Modell-Bereinigungen“, Auslagerungen bis hin zu Werkschließungen und drastischen Lohnkürzungen! ...

1997 wurde das Werk Hambach von den damaligen Präsidenten Chirac und Kanzler Kohl als „ Portal der Zukunft“ eingeweiht. Millionen Euros zur Subvention wurden den Steuerzahlern „gestohlen“. Danach wurdet ihr zu längerer Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erpresst. Alles mit der Lüge sicherer Arbeitsplätze! Und jetzt?

Mit dem 2019 getätigten Deal mit dem chinesischen Konzern Geely war das SMART-Ende in Hambach aus Sicht des Vorstandes besiegelt. Doch das kann nicht unsere Sicht sein. Organisieren wir im gesamten Daimler-Konzern die Solidarität aller Kolleginnen und Kollegen.

