“Frontalangriff von Airbus/PAG auf die ganze Belegschaft!“

Das ist jeder SIEBTE Arbeitsplatz, in Deutschland jeder VIERTE: 5100 in Deutschland, 5000 in Frankreich, 1300 in Großbritannien, 900 in Spanien, 1700 in weiteren Ländern. Allein bei Premium Aerotec sollen 2900 Arbeitsplätze vernichtet werden – das ist fast jeder ZWEITE Kollege, der seine Sachen packen soll! Nicht zu vergessen sind die 2400 Stellenstreichungen, die seit Anfang des Jahres bei Airbus Defence & Space angekündigt sind. Einen ähnlichen Kahlschlag stellt sich Airbus für die Ausbildungszahlen vor – ein Schlag ins Gesicht für die Zukunft der Jugend! Auch bei unseren Boeing-Kollegen werden 16.000 Arbeitsplätze vernichtet. Diese Liste könnte endlos weitergehen - bei den Fluggesellschaften und Flughäfen der ganzen Welt, aber auch in der Automobilbranche bei Galeria Kaufhof / Karstadt, den Kulturschaffenden und vielen mehr …



Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stehen einer wirtschaftlichen Belebung direkt entgegen. Es ist zu erwarten, dass sich Corona-Krise und Weltwirtschaft- und Finanzkrise gegenseitig hochschaukeln und sich eine gesamtgesellschaftliche Krise des imperialistischen Weltsystems herausbildet! Die nationalen Krisenprogramme von Deutschland und Frankreich sind gegen eine weltweite Krise weitgehend wirkungslos; sie stärken lediglich das Airbus-Monopol in der Vernichtungsschlacht gegen Boeing – immer auf dem Rücken der Belegschaften! Nichts an der Krise ist „unverschuldet“, wie sie behaupten. Damit rechtfertigen sie ihre Taktik: „gemeinsam aus der Krise“, damit alle „solidarisch“ die Krisenlasten tragen – nur nicht sie alleine. Sie wollen uns täuschen und desorientieren, denn sie fürchten jetzt – völlig zu Recht – die Wut der Kollegen!

Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich – sofort, für alle!

Unbefristete Übernahme aller Azubis und (bereits abgemeldeten) Leiharbeiter! Für die Verpflichtung der Großbetriebe zu einer Ausbildungsquote von 10 Prozent der Beschäftigten! …

