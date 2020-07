Grußwort von Eusebio Martel, vom Bloque Democratico Popular aus Peru

Zu diesem Datum möchten wir auch die Gründungsmitglieder, WILLI DICKHUT und STEFAN ENGEL, würdigen, die den Weg aufzeigten, den das PROLETARIAT zur INTERNATIONALEN SOZIALISTISCHEN REVOLUTION gehen muss, im unerschütterlichen Kampf um den ECHTEN SOZIALISMUS auf der Grundlage des MARXISMUS-LENINISMUS, der weltanschaulichen Grundlage der Partei.

So schließen wir uns der Ehrung des Meisters des internationalen Proletariats WLADIMIR LENIN zu seinem 150. Geburtstag an. An diesem historischen Tag erfüllt die ENTHÜLLUNG der LENIN-STATUE in der Stadt Gelsenkirchen in Deutschland alle Revolutionäre der Welt mit Freude.

Es lebe der proletarische Internationalismus

Es lebe der 38. Jahrestag der MLPD

Es lebe der Marxismus-Leninismus