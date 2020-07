Hans Beimler zum 125. Geburtstag

Hans Beimler wuchs in Waldthurn in der Oberpfalz als Sohn armer Eltern auf. Er arbeitete in München in verschiedenen Metallbetrieben, wo er sich der Arbeiterbewegung anschließt. Von 1913 bis zu seinem Ausschluss durch die Gewerkschaftsführing 1928 war er Mitglied im Metallarbeiterverband.

Seine Erfahrungen im 1. imperialistischen Weltkrieg auf einem Minensuchboot machten ihn zu einem revolutionären Matrosen. 1918 wurde er Mitglied des Spartakusbundes und Gründungsmitglied der KPD. Nach der Teilnahme an den bewaffneten Kämpfen gegen die Reaktion in der Münchner Räterepublik wurde er zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt. Er übte danach zahlreiche Funkionen in der KPD in Bayern, ihrer Gewerkschafts- und Kleinarbeit aus. Durch seine Zuverlässigkeit und Bescheidenheit genoss er das Vertrauen der Parteigenossen und der breiten Massen, berichtet Wilhelm Pieck, Vorsitzender des ZK der KPD.

Vor der Errichtung der faschistischen Diktatur war er Politischer Sekretär des Bezirks Südbayern, wo er 1932 auch in den Reichstag gewählt wurde. Am 11. April 1933 wird er ins KZ Dachau gebracht. Die faschistische Presse fordert seine Ermordung. In der Nacht vom 8. zum 9. Mai gelingt ihm in letzter Minute die Flucht. Die Faschisten rächten sich barbarisch an seiner Frau Senta.

Nach dem Überfall der Faschisten auf das spanische Volk ging er nach Spanien, um dort gegen den Faschismus zu kämpfen. Seine Disziplin und Erfahrung, seine Besonnenheit und Tapferkeit machten ihn zu einem der beliebtesten Kommandanten der Internationalen Brigaden. Er fiel in einem der erbitterten Kämpfe um Madrid. Hunderttausende nahmen auf Spaniens Straßen von ihm Abschied.

Es ist eine der übelsten antikommunistischen Lügen, die von Faschisten, Trotzkisten, Antikommunisten aller Couleur ohne jeden Beweis verbreitet wird, er sei "auf Geheiß Moskaus" ermordet worden.

Das Gedenken an Hans Beimler ist heute Ansporn im Aufbau einer internationalen Einheitsfront gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg.