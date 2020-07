Annexion des Westjordanlands

Israelische, arabische, deutsche, muslimische, jüdische und christliche Menschen sagen „Nein“

Am vergangenen Montag, 9 Juli, fand in Leipzig eine Kundgebung gegen die Annexionspläne der imperialistischen Netanjahu-Regierung Israels statt. Mit Rückendeckung der USA und dem sog. „Deal des Jahrhunderts“ kündigte die israelische Regierung an, weite Teile des palästinensisch bewohnten Westjordanlands annektieren zu wollen.

Von einer Korrespondentin aus Leipzig