Juneteenth¹ bis heute: Organisiert euch für die schwarze Befreiung!“

Wir verurteilen den US-amerikanischen imperialistischen Staat auf das Schärfste, der immer noch schwarze Menschen unterdrückt und diskriminiert – durch Kriminalisierung, massenhafte Gefangenschaft und systemischen Rassismus, der die schwarze Bevölkerung unverhältnismäßig stark verarmt und marginalisiert. Wir verurteilen insbesondere die abscheuliche öffentliche Wahlkampfkundgebung von Trump in Tulsa, Oklahoma, dem Ort eines der brutalsten Rassenmorde in der Geschichte der USA.

Eine derart pompöse und rassistische Demonstration am 19. Juni, einem nationalen Gedenktag, der für den Befreiungskampf der Schwarzen steht, beweist die unverhohlene Brutalität und Gefühllosigkeit des US-imperialistischen Staates gegenüber dem Kampf der Schwarzen für Selbstbestimmung. Am wichtigsten ist, dass die ILPS USA im gemeinsamen Schritt mit den Massen der Vereinigten Staaten marschiert, die heute aktiv werden und aktiv gegen Polizeibrutalität und rassistische staatliche Unterdrückung kämpfen und für Schwarze Selbstbestimmung und Befreiung aufstehen.

Juneteenth, auch bekannt als Tag der Befreiung, erinnert an den 19. Juni 1865, den Tag, an dem etwa 250.000 texanische Sklaven von ihrer Freiheit in Kenntnis gesetzt wurden und an das Ende des Bürgerkriegs. Dabei war ihre Freiheit bereits in der Emanzipations-Proklamation zwei Jahre zuvor verkündet worden. Heute anerkennen wir, dass der Kampf der versklavten Afrikaner zur Abschaffung der Sklaverei führte und nicht das moralische Wohlwollen weißer Kolonisatoren wie Abraham Lincoln. Wir erinnern uns an die Vermächtnisse schwarzer Repräsentanten der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei, wie Frederick Douglass und Harriett Tubman, die an der Seite der Massen standen, zu den Waffen griffen und in dieser gesamten Epoche der Geschichte der USA gegen ihre Sklavenhalter rebellierten. …



Hier gibt es die gesamte Erklärung von ILPS USA in Deutsch!



Hier gibt es die gesamte Erklärung von ILPS USA im englischen Original!