Lenin ist nach Gelsenkirchen gekommen

Sehr geehrte Kollegen, das ist die Toptoptopleistung! Das Sie die richtigen Ideen so effektiv durchsetzen können und dass Sie so den richtigen Leuten so tief treu sind, erweckt den grösste Respekt. Es ist ein Glück zu sehen, dass es vernünftige, denkende, ehrliche, anständige Leute gibt und nicht nur diese dunkle gehorsame Mehrheit, die der Marktwirtschaft blind dient - durch Verkauf oder Kauf von unnötigen Leistungen, um das blöde Rad der Betrugsgesellschaft zu drehen.

... Sie machen die richtigsten Sachen, bitte auf dem Weg bleiben und auf keinen Fall von dem abkehren. Marx und Lenin und die anderen guten Leute sind ein Punkt auf dem Weg vorwärts, den die Menschlichkeit erzielt hat, aber danach ging es leider abwärts, sodass wieder nach oben geklettert werden muss, um danach weiterkommen zu können.

Bitte den richtigen Sachen weiter treu bleiben ... - dies ist nicht leicht aber es gibt nichts vernünftigeres für einen Menschen.