Massenstreik gegen Privatisierung der Zechen

Gegen den Beschluss der Regierung von Premierminister Narenda Modi, die staatlichen Kohlenzechen für die Privatisierung freizugeben, sind ab heute 272.000 Kumpel der staatlichen Kohlezechen im ganzen Land für drei Tage in Streik getreten. An dem Streik beteiligt sich ein Bündnis verschiedener Gewerkschaften auf den Zechen, die in Indien nach Parteien aufgesplittert sind. Auch die der Regierungspartei zugehörige Gewerkschaft BMS beteiligt sich an dem Streik. Der Dreitagestreik soll eine Warnung an die Regierung sein, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen.