Daimler

Mehr als 15.000 Arbeitsplätze in Gefahr!

Während die Aktionäre die Hauptversammlung der Daimler AG am 8. Juli an ihren Monitoren zu Hause verfolgten, demonstrierten verschiedene Aktionsbündnisse vor dem Trainings-Zentrum in Stuttgart. Sie forderten die Streichung der Dividenden, den Stopp des Exports von Militärfahrzeugen und des SUV-Klimawahnsinns.

wb