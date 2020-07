MIKSZ aus Ungarn grüßt die Lenin-Statue

Liebe Genossen! Vielen Dank für die Einladung, es tut uns leid, dass wir nicht hingehen können. Wir freuen uns, dass Ihr in Gelsenkirchen eine Lenin-Statue aufgestellt habt. Wir wissen, dass es ein guter Anblick für die Stadt sein wird.

Ihr zeigt jedem Volk in Deutschland, dass ihr an den Marxismus-Leninismus denkt, und dass es möglich ist, eine Lenin-Statue außerhalb Russlands aufzustellen. Und wenn ein Kind mit seinen Eltern an der Statue vorbeikommt und fragt: "Wer ist das?" Die Mutter/der Vater wird es diesem Kind sagen, und das Kind wird auch Lenin kennen.

Die Welt muss Erfahrungen machen, und Lenin ist es, der den perfekten Weg zeigt. Ihr schämt euch nicht, Kommunisten zu sein, und seid stolz darauf, und zeigt es allen. Bitte, nehmt unsere Glückwünsche an Euch entgegen!