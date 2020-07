Indonesien

Projekt der Selbsthilfe gegen Massenarmut

Wegen der Untätigkeit der Zentralregierung gibt es jetzt in Mitteljava eine breitangelegte Initiative "Jogo Tonggo" von verschiedenen Aktivisten zur Selbstversorgung der armen Bevölkerung bis hin zur Gemüseproduktion in Hydrokulturen in den Höfen der Häuser und in Kooperation mit lokalen Bauern

Solidarität International Berlin