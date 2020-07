Die Grenzgänger beim Sang- und Klang-Festival online

Im Frühjahr mussten die Veranstaltungsorte in Deutschland ihre Pforten schließen. Für viele Musikerinnen und Musiker bricht nicht nur das aktuelle Einkommen weg, sondern es stellen sich bange Fragen nach der Zukunft. Das Onlinefestival für Folk und Singer-Songwriter aus Deutschland am gestrigen Samstag gab Musikerinnen und Musikern eine Stimme und den Zuhörern die Möglichkeit, die Künstler konkret zu unterstützen. Sieben Stunden Musik, dabei unter anderen STROM & WASSER, SIMON & JAN, HANS WELL & WELLBAPPN // MALBROOK // DIE GRENZGÄNGER (vielen bekannt vom Rebellischen Musikfestival) // ALPEN KLEZMER // BUBE DAME KÖNIG // DIE FEUERSTEINS // DEITSCH // AKLEJA.

Hier die Video-Aufzeichnung des Festivals

Der Auftritt der Grenzgänger beginnt bei 1:38:04.