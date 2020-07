Schöne Fotos von der Enthüllungszeremonie

An zahlreichen Krankenhäusern in den USA protestieren und streiken angesichts der Corona-Pandemie Krankenpfleger für höhere Personalschlüssel und sichere Arbeitsbedingungen . So streiken seit vier Tagen die Krankenpfleger am AMIT St. Joseph Medical Center in Joliet, im Bundesstaat Illinois. Mit ähnlichen Zielen führen Krankenpfleger in Kalifornien Protestaktionen und Streiks durch.