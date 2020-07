Stalin und der Sieg über den Hitler-Faschismus

Während jetzt in Polen immer wieder Denkmäler für sowjetische Kommandeure und Soldaten abgerissen und Denkmäler für die russische Verräter-„Befreiungsarmee“ von Wlassow errichtet werden, und während die Regierungen der westlichen Länder in ihren Glückwunschreden „vergessen“, die UdSSR als hauptsächlichen Sieger über den Faschismus zu erwähnen, erinnert der Lenin-Komsomol des Kreises Krasnojarsk daran, wer die gemeinsame Führung der Verteidigung und des Gegenangriffs der Roten Armee geleitet hat.

Von den ersten Stunden des Großen Vaterländischen Krieges des sowjetischen Volkes an musste Stalin die kompliziertesten, plötzlich auftretenden Probleme der Führung des bewaffneten Kampfes lösen. Die reale Situation an der Front erforderte eine sofortige radikale Überarbeitung der vorherigen Pläne, selbst der Ansichten über die Methoden der Kriegsführung und des bewaffneten Kampfes. Es war notwendig, als unerschütterlich angesehene Dogmen entschlossen aufzugeben, um neue, nicht standardisierte Lösungen zu finden. Und all dies musste angesichts des schnellen Angriffs des Feindes unter einem schrecklichen Zeitdruck erreicht werden.

In dieser kritischen, schwierigen Zeit des Krieges war J. W. Stalin als Heerführer auf der Höhe der Anforderungen: Die Pläne der Nazis, durch die ersten massiven Schläge die Niederlage der Roten Armee zu erreichen, wurden vereitelt. Man kann bereits sagen, dass der Oberste Kommandierende, der zu Beginn des Krieges die Niederlage seiner Truppen nicht zugelassen hat, den Krieg gewonnen hat.

Stalin war nicht nur ein hochgebildeter Mann, ein kreativer Marxist, sondern er kannte sich auch mit grundlegenden militärischen Fragen und aktuellen Problemen der militärischen Theorie und Wissenschaft aus. Er studierte ernsthaft die Werke des größten bürgerlichen Militärtheoretikers Karl Clausewitz, nämlich sein Hauptwerk „Über den Krieg“, das Buch „1812“ und andere Werke. Er kannte die Werke von Suworow und Napoleon, die Werke von Dragomirow und Moltke, die Werke zur Militärkunst von Engels und Mehring sowie viele andere Militärautoren. Stalin studierte die Arbeit von Zeithistorikern und Theoretikern militärischer Angelegenheiten, vor allem von E. W. Tarle und B. M. Schaposchnikow.

Stalins Rolle bei der Lösung schwierigster Aufgaben darf nicht unterschätzt werden. Ohne seine führende Beteiligung wurde in dieser Kriegszeit keine einzige wichtige militärische Entscheidung getroffen. Er spielte als Oberster Befehlshaber auch bei der Zerschlagung des deutschen Blitzkriegsplans eine große Rolle und hatte ein großes Verdienst bei der Organisation der Gegenoffensive der Roten Armee unter den schwierigsten Bedingungen der Schlacht um Moskau.

Während des Krieges zeigte Stalin wiederholt die Fähigkeit, komplexe Probleme auf brillante Weise zu lösen, wenn militärpolitische, strategische, diplomatische und psychologische Faktoren wie in einem Knoten verflochten waren. Man sollte Churchill zustimmen, der sagte: "Ein großes Glück für Russland war, dass es in den Jahren schwieriger Prüfungen von dem Genie und unerschütterlichen Befehlshaber J. W. Stalin geführt wurde."

Die Krasnojarsker unterstützten den Streikposten des Komsomol und stimmten voll und ganz der Bedeutung und Rolle zu, die der Oberbefehlshaber J. W. Stalin beim Sieg der UdSSR über den Faschismus einnahm.

Anmerkung der Rote Fahne Redaktion

Wir freuen uns über die gelungene Aktion der jungen russischen Marxisten-Leninisten. Wir weisen aber auch darauf hin, dass Stalin in der Nebenseite auch Fehler unterlaufen sind. Willi Dickhut, Vordenker und Mitbegründer der MLPD, kritisierte insbesondere, dass er die Warnungen des in Japan lebenden kommunistischen Kundschafters Richard Sorge vor einem bevorstehenden Angriff der faschistischen Wehrmacht nicht ernst nahm.