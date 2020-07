Alle Dörfer bleiben - Gemeinsam halten wir RWE auf Abstand!

Im Aufruf zur Demonstration dagegen auf AlleDörferBleiben heißt es:

Liebe Wald- und Naturschützer und Naturschützerinnen, Pressevertreer, Mitmenschen ...,

vor zwei Jahren haben wir im und am Hambacher Wald einen großen Erfolg errungen. Wir alle gemeinsam. Jetzt sind wir erneut gefordert, es geht um das Überleben der Dörfer am Tagebau Garzweiler, es geht um Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich, Berverath und Lützerath.

RWE teilte am 13. Juli mit: "Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die Vorbereitungen zum Rückbau der ehem. L 277 zwischen Lützerath und Keyenberg abgeschlossen und beabsichtigen einen Rückbaubeginn ab 20.07.2020. Die endgültige Sperrung wird ab ca. 5 Uhr eingerichtet. Unsere Presseabteilung wird die lokalen Medien über den anstehenden Rückbau informieren."

Das ist für AlleDörferBleiben der Tag X.

Kämpft mit uns um die L277!

Kommt am Sonntag, 19.7. um 12.30 Uhr zu unserer Demo nach Keyenberg! Der Kohlekonzern RWE will am 20.7. die Landstraße 277 sperren und dann abreißen. Wir werden sie zusammen mit Leben füllen und darum kämpfen, sie zu erhalten. Denn sie ist das einzige, was die Dörfer am Tagebau Garzweiler II noch von den Baggern trennt.

Wir wollen als gelber Demozug gemeinsam zu Fuß, mit Rädern oder auch in der Pferdekutschen nach Lützerath ziehen. Los gehen soll es um 12.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung an der Kreuzung Keyenberg / Wanlo und gegen 15 Uhr ist die Schlusskundgebung in oder bei Lützerath geplant.