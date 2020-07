Alle freuen sich auf den Flohmarkt am 1. August in Horst!

Deshalb freuen wir uns, dass es bald in Gelsenkirchen Horst an der Horster Mitte einen großen Flohmarkt geben wird. Am Samstag, dem 1. August geht es rund. Jeder kann sich anmelden und seinen Trödel mitbringen: Kleidung, Spielzeug, Schmuck, Haushaltsgegenstände, Werkzeug, Musik-CD`s – und Bücher. Es gibt keine Einschränkungen, außer natürlich, dass faschistische und militaristische Sachen auf dem Flohmarkt nichts zu suchen haben. Alles was Haus und Keller hergeben kann angeboten werden. Nur anmelden muss man sich rechtzeitig. Die Anzahl der Stände ist wegen dem nötigen Corona-Sicherheitsabstand begrenzt.

Ein Flohmarkt an der Horster Mitte wäre kein Flohmarkt an der Horster Mitte, wenn er nichts mit Karl Marx und Lenin zu tun hätte. Deshalb werden auf dem Flohmarkt antiquarische Bücher zum Marxismus-Leninismus angeboten. Zu kleinem Preis kann man sich gut eindecken und selbst erforschen, was diese beiden Männer zur Entwicklung einer echten Freiheitsideologie beigetragen haben.

Rund um das Jugendzentrum Ché wird es einen Kinderflohmarkt geben. Prima Sache gerade in den Sommerferien. Da können die Kinder ihre Zimmer durchforsten, was sie nicht mehr brauchen, und sich ein Taschengeld für die Ferien erwirtschaften. Die Rotfüchse, die Kinderorganisation des Jugendverbands REBELL, sind schon fleißig am Sammeln.

Natürlich gibt es auch Essen und Getränke im Angebot: Hähnchen vom Grill, echte Thüringer Bratwürste, Kaffee und Kuchen - ab 11 Uhr.

Der Flohmarkt startet am Samstag, dem 1. August, um 8 Uhr an der Schmalhorststr. 1c) und endet um 18 Uhr. Die Standgebühr beträgt 5 Euro pro Meter und für Kinder 2 Euro pro Meter. Anmeldungen beim Schacht III, email: info@schacht3.info, Stichwort: Flohmarkt an der Horster Mitte.

Lust bekommen? - Dann sofort anmelden.

Hier der Einladungs- und Programm-Flyer zum Flohmarkt am 1. August