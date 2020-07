Anteil am Online- und am gesamten Einzelhandel ausgebaut

Der Amazon-Anteil an den Online-Einzelhandelsumsätzen beträgt bereits 48 Prozent (Amazon Eigenhandel plus Marketplace). Das ist ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber 2018. Etwa die Hälfte der Waren, die Menschen bei Amazon kaufen, stammen nicht von Amazon selbst, sondern von kleineren Händlern. Die zahlen Amazon eine monatliche Gebühr dafür, dass sie den digitalen Marktplatz ("Marketplace") als Verkaufsplattform nutzen dürfen. Marktbeobachter und ehemalige Beschäftigte kritisieren, dass der Handelsriese seine dominante Marktposition dazu ausnutzt, erfolgreich auf dem Marketplace agierende Händler zu verdrängen, indem das Unternehmen entsprechende Produkte ins eigene Sortiment aufnimmt, prominent bewirbt und hierdurch Wachstum generiert.

Der Anteil von Amazon am Umsatz des gesamten deutschen Einzelhandels steigt ebenfalls erheblich und beträgt mittlerweile 5,2 Prozent. In den Bereichen Elektronik/Computer, Spielzeug/Baby/Sport/Freizeit und Bücher/Bürobedarf liegen die Marktanteile im gesamten Einzelhandel im zweiten Halbjahr 2019 zwischen 14,7 und 24 Prozent.

Amazon konnte seine Marktanteile in den vergangenen zwei Jahren in allen Kategorien stark ausbauen. Die Corona-Pandemie wird diesen Trend noch beschleunigen. Viele stationäre Einzelhandelsgeschäfte mussten ihren Verkauf in den vergangenen Monaten einschränken oder ganz einstellen. Auch nach Wiedereröffnung der Läden lassen sich die Umsatzeinbußen in den wenigsten Fällen wieder aufholen. Vor allem viele kleine Läden sehen sich zum Aufgeben gezwungen.