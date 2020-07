Demonstrationen für Reform des Rentensystems

David Shulman ist Indologe an der Hebräischen Universität in Jerusalem und Mitglied von Ta’ayush, einer engagierten Initiative, die sich für das Recht der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten einsetzt. Er berichtet, wie eine palästinensische Familie im Wadi Hilwe in Silwan, einem Stadtteil in Ostjerusalem, enteignet wurde. Dies geschah - wie in vielen anderen Fällen - mithilfe eines Gesetzes, das dem Jüdischen Nationalfonds Haus und Hof zuschreibt, wenn nicht mehr direkte Nachkommen des ursprünglichen Besitzers darin leben. Die Familie Sumarin hat den Jahrzehnte andauernden Kampf um ihr Haus und Eigentum verloren.