Nebenan sitzen Frauen auf der Terrasse zusammen und halten ein Schwätzchen. Ich darf mich zu ihnen setzen. Die jüngeren sagen: „Über politische Ansichten zu reden, das bringt nichts, die Leute lassen sich doch nicht überzeugen.“

Sie unterhalten sich auf türkisch, die jüngeren erklären mir manches auf deutsch. So geht es hin und her – plötzlich landen wir bei Erdoğan: Eine der älteren findet ihn gut. Ich wende ein, dass Erdoğan Nordirak überfällt, in Nordsyrien gezielt Kinder tötet und Felder in Brand steckt. Und in der Türkei lässt er aufrechte Demokraten wie Mitglieder von Amnesty International verhaften – ganz abgesehen von den Freiheitskämpfern, die als Terroristen diskriminiert und verfolgt werden.

Jetzt geht die Diskussion zwischen zwei Älteren hin und her. Ich erfahre, dass diese Widersprüche bis hinein in die Familien reichen. „Deshalb sprechen wir nicht über Politik“. Dann erzählen sie von dem schweren Leben ihrer Mütter – vom Leben der Frauen in der Türkei und hier in Deutschland. Ist das keine Politik? Ich lade sie ein für morgen zum Treffen … Ein Anfang ist gemacht.