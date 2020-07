Hessische Polizei tief in Affäre um faschistische Droh-Mails verstrickt

Die Zahl der Hungernden auf der Welt steigt an. 60 Millionen Menschen mehr als vor fünf Jahren hatten 2019 laut den Vereinten Nationen nicht genug zu essen. Dies geht aus dem Welternährungsbericht hervor, der am gestrigen Montag in New York und Rom veröffentlicht wurde. Etwa 600 Millionen Menschen und damit knapp neun Prozent der Weltbevölkerung sind demnach unterernährt. Die Corona-Pandemie verschärft die Entwicklung zusätzlich. In Afrika leidet ein Fünftel der Bevölkerung unter Hunger. Bis zum Jahr 2030 wird ein Anstieg der Anzahl der Hungernden auf 840 Millionen Menschen prognostiziert.