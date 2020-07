Jinda-Berxwedan-Demonstration für Rojava

Diese veranstalten wir als Bielefelderinnen und Bielefelder im Rahmen der weltweiten #RiseUp4Revolution-Aktionstage, und wir rufen unter dem Motto "Die Revolution ist die Hoffnung der Völker - Alle gemeinsam zum Widerstand!" zu einer breiten Teilnahme auf.

An dem Tag möchten wir gemeinsam auch in Bielefeld die Errungenschaften der Rojava-Revolution feiern, Öffentlichkeit über die gegenwärtigen Angriffe der Türkei auf die Region schaffen, die Kriminalisierungspolitik der BRD anprangern, unsere Grüße an die Menschen Rojavas senden, gefallener Genossinnen und Genossen gedenken und dafür ebenfalls eine Plattform für alle internationalistischen und solidarischen Kräfte schaffen!

Wir laden euch dazu ein, am Samstag mit uns gemeinsam an der Demonstration teilzunehmen, Transparente und selbstgemachte Schilder mitzubringen, unseren Aufruf zu teilen und mit zu mobilisieren. Die Demonstration wird um 14.30 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof starten.