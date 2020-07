Joly Talukder im ver.di-Fernsehen

Rote Fahne News hat gestern berichtet.

Auf der ver.di-Seite "Schnäppchen ein Schnippchen schlagen" ist ein Film zu sehen, in dem Gewerkschafterin und Weltfrau Joly Talukder auf dem 12. Frauenpolitischen Ratschlag in Erfurt 2019 eindrucksvoll über die Lage, das Leben und den Kampf der Textilarbeiterinnen in Bangladesch berichtet.

Seit der Rana-Plaza-Katastrophe vom April 2013, bei der nahezu 1.200 Menschen starben und knapp 2.500 Textilarbeiterinnen und -arbeiter teils schwer verletzt wurden, sind die Arbeitsbedingungen noch immer verheerend. Auch Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, Belästigung und Unterdrückung von Frauen sind an der Tagesordnung. Die Gewerkschafterinnen kämpfen unermüdlich um den Zusammenschluss der Arbeiterinnen und fördern ihren Kampf um menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit allen Kräften. Ein Lieferkettengesetz würde ihnen helfen, sagen sie.

