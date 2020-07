Mehr Waffenexporte aus Deutschland

Verschiedne Belegschaften gingen die letzten Tage in die Offensive: In Hai Phong City demonstrierten am 30.6 und 1.7. 300 Arbeiterinnen und Arbeiter der GG Vina zur Hauptverwaltung. Seit 3 Monaten sind sie freigestellt ohne Lohnzahlung. Sie erreichten jetzt eine kleine Unterstützung für die letzten drei Monate und ab Juni den vollen Mindestlohn. Am 7. Juli streikten in der gleichen Stadt etwa 400 Beschäftigte der Stateway Vietnam Footwear gegen angekündigte Entlassungen. In Ho Chi Minh Stadt streikte am1. Juli die Belegschaft (rund 2200) der Möbelfabrik Woodworth Wooden. Erfolgreich wehrten sie sich gegen den Plan, feste Arbeitsverträge in Saison-Verträge umzuwandeln. Außerdem setzten sie die Jahresprämie und Essenszulagen durch.