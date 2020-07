Düsseldorf

Montagsdemo solidarisch mit Daimler-Arbeiterinnen und -Arbeitern

Am 15. Juli 2020 schrieben Freunde von der Montagsdemo Düsseldorf an die Vertrauensleute der IG Metall und den Betriebsrat im dortigen Daimler-Werk und an die Medien in Düsseldorf.

Solidaritätserklärung